الخليج اليوم .. تقرير أممي: وصول 1169 مهاجراً أفريقيا إلى اليمن في أكتوبر الماضي

الرياض - كتب موسى القحطاني - كشف تقرير أممي حديث عن وصول 1169 مهاجراً أفريقياً إلى اليمن، خلال أكتوبر الماضي.

وقالت منظمة الهجرة الدولية، إن مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن، سجلت دخول 1,169 مهاجرًا إلى اليمن، بانخفاض قدره 25 بالمائة مقارنة بالشهر الماضي (1,551).

وأوضحت المنظمة أن جميع القادمين إلى اليمن، كانوا من الصومال عبر سواحل محافظة شبوة (26% أطفال، 19% نساء، و55% رجال)، فيما لم يتم تسجيل دخول أي مهاجر عبر محافظة لحج بسبب الحملة العسكرية المشتركة المستمرة التي بدأت قبل ثلاثة أشهر.

وبحسب التقرير الأممي فإن اليمن استقبل 93,526 مهاجرًا أفريقيا منذ مطلع العام الجاري وحتى 31 أكتوبر الفائت.

ويعد اليمن، وجهة لمهاجرين من دول القرن الإفريقي، لا سيما إثيوبيا والصومال، ويهدف العديد منهم للانتقال في رحلتهم الصعبة إلى دول الخليج، خصوصا السعودية، من أجل تحسين وضعهم المعيشي.