شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن: ما تشهده غزة عقاب جماعى واحتلال القطاع أمر مرفوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أن أي سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها سيفاقم الأزمة، وهذا أمر مرفوض ويعد اعتداء على الحقوق الفلسطينية.

وقال: "إن ما تشهده غزة من عقاب جماعي وقتل للمدنيين وهدم كل المرافق الحيوية من مستشفيات ودور عبادة لا تقبله شرائع سماوية ولا قيم إنسانية.

وشدد خلال لقائه في قصر الحسينية رئيسي مجلسي الأعيان والنواب ورؤساء وزراء سابقين وسياسيين، على أهمية وحدة الأراضي الفلسطينية ودعم السلطة الشرعية، منبها أن غزة يجب ألا تكون منفصلة عن باقي الأراضي الفلسطينية.