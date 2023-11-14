شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة اللبنانية: إحباط عملية هجرة غير شرعية لأوروبا عبر البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قوى الأمن الداخلي بلبنان (الشرطة اللبنانية) إحباط عملية تهريب أشخاص سوريين إلى أوروبا بشكل غير شرعي عبر البحر.

وأوضحت المديرية - في بيان لها- أنها القت القبض قبل ايام على ثلاثة مواطنين لبنانيين في منطقة قبة شمرا بقضاء عكار شمالي لبنان بتهمة تهريب أشخاص عبر البحر، وذلك بعد عمليات متابعة ورصد ومراقبة.

وأضافت أنها ألقت القبض على 15 شخصًا من الجنسية السورية، وضبطت 4 سيارات تستخدم في عمليات التهريب، بالإضافة إلى كمية من الأسلحة والذخائر.