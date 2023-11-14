في الإعلان الأول من نوعه... غالانت: الحرب البرية ستصل إلى جنوبي غزة

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه للمرة الأولى منذ انطلاق الحرب البرية الإسرائيلية على قطاع غزة، يعلن مسؤول عسكري بارز أن الحرب البرية ستستمر أيضًا جنوبي قطاع غزة، وليس في شمالها فقط.
وجاء في بيان الخدمة الصحفية للكرملين: "تحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هاتفيا مع رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، حيث أعربا عن قلقهما العميق إزاء الزيادة غير المسبوقة في الضحايا المدنيين في قطاع غزة".
وأشار بيان الكرملين إلى أن الرئيس بوتين، قدم الشكر لمصر على المساعدة الشاملة، التي قدمتها لإجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة.
وأضاف البيان: "التأكيد على الأهمية الأساسية لوضع نهاية مبكرة لسفك الدماء، وإطلاق سراح الرهائن وتوفير المساعدات الإنسانية دون عوائق للسكان المدنيين في غزة".
وأكد الرئيسان على تناغم توجهات الدول لحل الوضع في المنطقة من خلال إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل، على أساس قانوني دولي معترف به بشكل عام.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.