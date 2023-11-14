شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون: قصف مقر اللجنة القطرية دليل على وحشية ورعونة الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن قصف قوات الاحتلال لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة دليل آخر على وحشية ورعونة قوات الاحتلال.

وبين أنها تستمر بخرق المعاهدات والقوانين والأعراف الدولية.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، قصف قوات الاحتلال لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.

ولفت إلى أن الآلة العسكرية الإسرائيلية باستهدافها لمقر اللجنة والمستشفيات والمدارس وتجمعات السكان وملاجئ الإيواء، تؤكد عدم اكتراثها لأرواح المدنيين الأبرياء واستهدافها لهم بشكل مباشر.

وأشاد بالدور الجلي للجنة القطرية لإعادة إعمار غزة وإسهاماتها الكبيرة في عمليات إعادة إعمار القطاع، وأن استهدافها يوضح نية قوات الاحتلال بتدمير البينة التحتية للقطاع والمؤسسات القائمة عليها.

فتح الممرات الآمنة بشكل عاجل

وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بدُوَله ومؤسساته كافة للتدخل بشكل مباشر لإنهاء الأزمة، والوقف الفوري لإطلاق النار.

كما أكد أهمية فتح الممرات الآمنة بشكل عاجل لدخول المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقوف دول المجلس مع الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه المشروعة في إقامة دولته على أراضي عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.