الخليج اليوم .. ماذا قال العرب في "قصف إسرائيل مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة"؟

الرياض - كتب موسى القحطاني -

دانت دول عربية استهداف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، بعد اتهام قطر إسرائيل بقصف المقر أمس الاثنين.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية "رفض دولة الإمارات القاطع لاستهداف هذه اللجنة وكافة المؤسسات والأعيان المدنية في قطاع غزة" وشدّدت على "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء".

ووصفت الخارجية الأردنية استهداف مقر اللجنة القطرية بأنه "جريمة حرب نكراء تضيفها إسرائيل إلى سجلها الإجرامي".

كما عبّرت الخارجية العمانية "عن استنكارها وإدانتها لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، معبّرةً عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة".

واعتبرت الخارجية الكويتية ذلك "عملا شنيعا يكرس الأعمال العدائية التي اقترفتها بحق الشعب الفلسطيني، داعية إلى وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية".

ودانت قطر أمس الاثنين "بأشد العبارات، قصف الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة".

وأكدت أن قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة هو امتداد لسياسة استهداف الإنسان، خاصة أن هذه اللجنة عملت من خلال مشاريعها على رفع معاناة السكان في قطاع غزة المأزوم بفعل الحصار الطويل والعدوان المستمر".

ودان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مؤكداً بأن هذا القصف دليل آخر على وحشية ورعونة قوات الاحتلال واستمرارها بخرق المعاهدات والقوانين والأعراف الدولية.

كما دانت وزارة الخارجية السعودية بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، قائلة إن "هذا الاستهداف يعد امتدادا لانتهاك إسرائيل للقوانين الدولية".