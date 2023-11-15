شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطيني: إجلاء الجرحى من مستشفى القدس بسبب استمرار القصف الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء الثلاثاء، التمكن من إجلاء المرضى والجرحى وعائلاتهم والطواقم الطبية المُحاصرة في مستشفى "القدس" الواقع في منطقة "تل الهوا"، وذلك بعد الوضع المأساوي الذي وصل إليه، وبعد مرور أكثر من عشرة أيام على حصار المرضى ومنع الإمدادات الطبية والإنسانية من الوصول إلى المُستشفى.

وقالت نيبال فرسخ، المتحدثة باسم الجمعية في إفادة صحفية، إن الوضع في المستشفى كان يُشكل خطرًا على حياة كل من فيه بسبب استمرار القصف الإسرائيلي في محيطه وفتح النار على من فيه، وانقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل ونفاد الماء والطعام للمرضى وبالتالي استحالة الاستمرار في تقديم الرعاية الطبية اللازمة في ظل هذه الظروف.

وأضافت أنه جاري نقل الجرحى والمرضى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة في مستشفيات الجنوب (جنوب غزة) التي تعاني أصلا من قرب نفاد الوقود وشح المُستلزمات الطبية والأدوية.

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