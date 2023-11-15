شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: ندين ونرفض تصريحات البنتاجون والبيت الأبيض حول إخفاءنا لجنود الاحتلال بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل لها بأن حماس أكدت إدانتها ورفضها تصريحات البنتاجون والبيت الأبيض حول استخدام الحركة للمستشفيات لإخفاء جنود الاحتلال المحتجزين أو مراكز للقيادة والسيطرة. وأكدت حماس أن هذه التصريحات ضوء أخضر أمريكي لارتكاب الاحتلال لمزيد من المجازر الوحشية بحق المستشفيات بهدف تدمير القطاع الصحي والضغط على شعبنا لتهجيره من أرضه.

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