شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: وضع برنامج للتحكم في استهلاك الطاقة وترشيدها بنسبة 10 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت الجزائر برنامجا للترشيد والتحكم في استهلاك الطاقة مع تقليص الاستهلاك بـ 10% في ثلاثة قطاعات تعتبر من كبار مستهلكي الطاقة، من بينها قطاع البناء والتشييد.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المدير العام للوكالة الجزائرية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده، مروان شعبان، ضمن أعمال اليوم الأول للنسخة الـ 11 للمعرض ومؤتمر شمال أفريقيا للطاقة والهيدروجين والمنعقد بوهران بغربي الجزائر.



وأوضح أن الجزائر التزمت ورصدت التمويل اللازم من أجل وضع حيز التنفيذ المخطط الوطني لترشيد والتحكم في استهلاك الطاقة في إطار استراتيجيتها لترشيد استهلاك الطاقة مع تقليص الاستهلاك بنسبة 10%.

ونوه إلى أن الأمر يتعلق ببرنامج معد لهذا الغرض ويشمل عدة أنشطة ومشاريع في قطاعات البناء الذي يعتبر القطاع الأكثر استهلاكا للطاقة بحوالي 50 % من الطاقة الأولية متبوعا بقطاع النقل بحوالي 30 % ثم الصناعة بحوالي 20 %.

كما شدد المدير العام للوكالة الجزائرية لتطوير استخدام الطاقة على أهمية التفكير في الانتقال إلى الطاقات المتجددة والعمل على تجسيد هذا الانتقال.