شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين.. 77 مؤسسة صحية توقفت عن تقديم خدماتها في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 77 مؤسسة صحية خرجت عن الخدمة في قطاع غزة، بسبب نفاد الوقود والأدوية ومحاصرة قوات الاحتلال للمستشفيات في العدوان المستمر على القطاع لليوم الـ 39 على التوالي.

وذكرت أنه من بين المؤسسات الصحية 25 مستشفى توقفت عن العمل نتيجة نفاد الوقود والأدوية، ومحاصرة وقصف الاحتلال لتلك المستشفيات.

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مستشفى القدس

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الدبابات الإسرائيلية تحاصر بالكامل مستشفى القدس في تل الهوا جنوب مدينة غزة، وحولته إلى ثكنة عسكرية.

وأشار إلى تواجد مئات الجرحى والمرضى داخل المستشفى، الذي توقفت فيه مولدات الكهرباء كافة فيه بعد نفاد الوقود، بالإضافة لمنع الاحتلال إدخال المواد الغذائية والمياه للمستشفى.