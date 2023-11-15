الخليج اليوم .. ممثلة خليجية تنهار بعيد ميلادها.. "هل تريدون أن أنتحر؟"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

انهارت الفنانة البحرينية شيلاء سبت في فيديو نشرته عبر حسابها في "سناب شات"، وذلك في يوم عيد ميلادها الـ34، بسبب التعليقات التي تهاجمها حول عمرها ووضعها الاجتماعي.

وظهرت الممثلة الشابة وهي تبكي بمرارة، ووجهت رسالة إلى الجمهور قائلة: "ماذا تريدون مني أن أفعل؟ لا أحد يكبر غيري، ماذا تريدون أن أفعل؟ هل تريدون أن أموت وأنتحر؟ ما حدا كبر غيري".

كما أضافت: "كل يوم نفس الكلام والتعليقات، تكتبون لي تعليقات: ما تزوجتي، وكم عمرك، ماذا أفعل إذا الله اختار لي أن أكون كبيرة؟".

وتفاعل المتابعون مع الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتركزت معظم التعليقات حول دعم شيلاء والوقوف بجانبها، وانتقاد الأشخاص الذين يكتبون تعليقات جارحة.

وكتب أحد المتابعين: "عمر الإنسان ليس عيبًا، ولا يحق لأحد أن يعلق عليها بهذه الطريقة".

وعلق آخر: "مسكينة واضح تعاني ضغوطا نفسية في عينات بالمجتمع فيها خبث وسواد قلب لو وزع على كل الكواكب لملاها كبرت ما توظفت ما تزوجت".

كما قالت أخرى "متى تنقرض فكرة إنه اللي دخل الـ30 يعني صار كبير وانتهت فرص حياته ؟!!".

يشار إلى أن شيلاء سبت، ممثلة وعارضة أزياء بحرينية، ولدت في 19 أغسطس 1988 بالبحرين.

مثلت في فترة طفولتها من خلال مسلسل (عائلة أبو رويشد)، وشاركت في مسابقة (بحرين توب مودل) وفازت بلقب ملكة جمال البحرين لعام 2010، ومثلت بلادها في مسابقة ملكة جمال العالم في عام 2013 والتي أقيمت في الهند. قامت بالبطولة في عدة مسلسلات منها (جار القمر، سكن الطالبات، بنات الجامعة).