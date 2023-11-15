شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: الاحتلال وافق على إدخال وقود لشاحنات الأمم المتحدة في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مصدر في عمليات الإغاثة يوم الثلاثاء، إن دولة الاحتلال وافقت على إدخال 24 ألف لتر من الديزل للشاحنات المستخدمة في عمليات الأمم المتحدة بقطاع غزة.

وأفاد المصدر، بأن الوقود مخصص فقط لشاحنات الأمم المتحدة وليس للمستشفيات، وأن الولايات المتحدة ضغطت على الأمم المتحدة لقبول الوقود.

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توقف المؤسسات الصحية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 77 مؤسسة صحية خرجت عن الخدمة في قطاع غزة، بسبب نفاد الوقود والأدوية ومحاصرة قوات الاحتلال للمستشفيات في العدوان المستمر على القطاع لليوم الـ 39 على التوالي.

وذكرت أنه من بين المؤسسات الصحية 25 مستشفى توقفت عن العمل نتيجة نفاد الوقود والأدوية، ومحاصرة وقصف الاحتلال لتلك المستشفيات.