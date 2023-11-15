شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية": الأمطار ستزيد من معاناة سكان غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، من أن الأمطار الغزيرة ستزيد من معاناة سكان غزة، مشيدة بالجهود البطولية التي يبذلها كادر مستشفى الشفاء في غزة، خلال القصف الإسرائيلي المتواصل عليها.

وأعربت المتحدثة الرسمية باسم المنظمة مارغريت هاريس أمس الثلاثاء، عن القلق بشأن أوضاع مئات آلاف النازحين في القطاع، إذ أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات، وفاقمت الوضع الصحي الصعب.

أخبار متعلقة مصدر: الاحتلال وافق على إدخال وقود لشاحنات الأمم المتحدة في غزة فلسطين.. 77 مؤسسة صحية توقفت عن تقديم خدماتها في غزة

ووصفت الوضع في مستشفى الشفاء بالصعب، مضيفة "أن العاملين الصحيين الأبطال في المستشفى يفعلون كل ما بوسعهم ليتمكنوا من مواصلة العمل في ظل انقطاع الكهرباء عن المستشفى منذ 11 أكتوبر، وشح الغذاء والماء النظيف".

وفاة 28 مريضًا

ويوجد في المستشفى نحو 700 مريض وأكثر من 400 من أفراد الطاقم الطبي، بالإضافة إلى 3000 نازح لجأوا إليه التماسًا للأمان.

وأشارت هاريس إلى وفاة 28 مريضًا في المستشفى خلال الـ48 ساعة الماضية، وأن الأمطار ستزيد معاناة سكان غزة في وقت تسبب فيه تعطل مضخات الصرف الصحي، وشح المياه إلى زيادة انتشار الأمراض المنقولة عبر الماء والالتهابات البكتيرية.