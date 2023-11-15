شكرا لقرائتكم خبر عن وفا: الاحتلال أبلغ بنيته اقتحام مستشفى الشفاء في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت وكالةالأنباء الفلسطينية من نية قوات الاحتلال اقتحام مستشفى الشفاء في غزة، وقال مراسل الوكالة المحاصر داخل المجمع، إن قوات الاحتلال ابلغت بنيتها اقتحام المستشفى خلال دقائق، وادعت أنها لن تمس المرضى ولا الطاقم الطبي.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم السادس على التوالي حصار نحو 8500 مواطن فلسطيني، بين طاقم طبي وجرحى ونازحين داخل مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

وأشارت وفا إلى أن الطاقم الطبي أبلغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وطلب منها تحركًا عاجلًا لضمان عدم المساس بأي من الموجودين في المجمع، الذي يؤوي آلاف النازحين.

دبابات الاحتلال تحاصر المستشفى

وأكد المراسل أن دبابات الاحتلال باتت على أبواب مجمع الشفاء الطبي، وتحاصره من كافة الجهات، وشهدت الساعات الماضية قصفًا وإطلاق نار كثيفين في محيطه.

وأشار إلى أن مجمع الشفاء الطبي يضم 1500 مواطن بين طواقم طبية ومرضى وجرحى، من ضمنهم أطفال خدج ونحو 7 آلاف نازح، في ظروف صعبة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، وخروج المستشفى عن الخدمة بعد نفاد الوقود.

ويتعرض مجمع الشفاء الطبي لحصار مشدد لليوم السادس على التوالي، وخرج عن الخدمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي والمياه بسبب نفاد الوقود، وعدم السماح لمركبات الاسعاف من الخروج منه أو الدخول إليه.

كما تعرضت معظم مبانيه للقصف من قبل طائرات الاحتلال ومدفعيته، إضافة إلى استهداف البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك محطة الأوكسجين، وخزانات المياه والبئر، ومركز القلب والأوعية الدموية، وجناح الولادة.