شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تقتحم مستشفى الشفاء بغزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت جزءًا من مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة، مع سماع صوت اطلاق نار.

واتهمت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة قوات الاحتلال الاسرائيلي بارتكاب جريمة جديدة بحق الانسانية والطواقم الطبية والمرضى بحصارها وقصفها المجمع الطبي.

وحملت في بيان مقتضب فجر اليوم الأربعاء، قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين في المجمع، محذرة من النتائج الكارثية على المرضى والطاقم الطبي، اذا ما نفذ جيش الاحتلال اقتحامًا للمجمع الشفاء.

تهديد باقتحام المجمع الطبي

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت فجر اليوم الأربعاء، الطاقم الطبي في مجمع الشفاء، غرب مدينة غزة، بنيتها اقتحام المجمع، الذي تحاصر داخله الآلاف بين طاقم طبي وجرحى ونازحين، لليوم السادس على التوالي.

وقال مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية المحاصر داخل المجمع، إن قوات الاحتلال ابلغت بنيتها اقتحام المستشفى، وادعت أنها لن تمس المرضى ولا الطاقم الطبي.

وأضاف أن دبابات الاحتلال باتت على أبواب مجمع الشفاء الطبي، وتحاصره من كافة الجهات، وشهدت الساعات الماضية قصفا وإطلاق نار كثيفين في محيطه.

وأوضح أن حالة من الهلع والخوف تسود المرضى والنازحين والطواقم الطبية في داخل المستشفى، بعد اعلان الاحتلال نيته اقتحام المستشفى.