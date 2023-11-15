شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الخليجى" و"الدولية للصليب الأحمر" يبحثان الانتهاكات الإسرائيلية فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، في الرياض، مع رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر في دول مجلس التعاون مامادوسو، الانتهاكات الخطيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي تعبر عن الوحشية الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل في القطاع.

وأكد البديوي أهمية دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الإسهام بالتخفيف من الأزمة الإنسانية الخانقة في قطاع غزة التي سببتها هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة وإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية بصورة عاجلة للقطاع، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشار إلى البيان الوزاري الصادر عن الدورة الاستثنائية الـ43 للمجلس الوزاري، وعزمه على تفعيل عملية إغاثة إنسانية عاجلة لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال الإعلان عن تقديم دعم فوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية بقيمة 100 مليون دولار، بالإضافة إلى تأكيد المجلس على ضرورة تأمين إيصال هذه المساعدات إلى غزة بشكل عاجل من خلال الجهات والمنظمات المختصة ومن ضمنها للجنة الدولية للصليب الأحمر.