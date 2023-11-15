شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اقتحامه.. حالة هلع بين مرضي مجمع الشفاء بغزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سادت حالة من الهلع والخوف بين المرضى والنازحين والطواقم الطبية داخل مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم جزءًا منه.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إنه سمع أصوات إطلاق نار في ساحات المجمع.

وكانت قوات الاحتلال أبلغت الطاقم الطبي في مجمع الشفاء نيتها اقتحام المجمع، الذي يضم داخله الآلاف بين طاقم طبي وجرحى ونازحين.

وحملت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين في المجمع، مشددة على أن الاحتلال يرتكب جريمة جديدة بحق الإنسانية والطواقم الطبية والمرضى.

المرضى يموتون

أكد رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الأرض الفلسطينية المحتلة أندريا دي دومينيكو، أن المرضى بدأوا يموتون بالفعل مع اشتداد القتال في المستشفيات شمال غزة وحولها، وخاصة حول مستشفى الشفاء، بسبب نفاد الوقود والإمدادات الطبية.

وقال في حديثه للصحفيين عبر الاتصال المرئي من القدس الشرقية، إن مكتبه تلقى تقارير تفيد بأن المرضى بدأوا يموتون بالفعل مع اشتداد القتال في المستشفيات شمال غزة وحولها، وخاصة حول مستشفى الشفاء، حيث تم الإبلاغ عن استشهاد 3 ممرضين.