شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن ونظيرته الكندية يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي مع وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، هاتفيا تطورات الأوضاع في ⁧‫غزة‬.



وذكرت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، أن الاتصال الذي تلقاه الصفدي تناول أيضا الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، وضمان حماية المدنيين.



وشدد الصفدي على ضرورة وقف الحرب على غزة والكارثة الإنسانية التي تسببها، مؤكدا أن منع الغذاء والدواء والمواد الأساسية عن القطاع جريمة حرب وتجاوز لكل القيم الإنسانية، وعلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للقطاع.