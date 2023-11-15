الخليج اليوم .. السعودية تهيمن على قائمة أغلى المباني عالميا.. ومقر "أبل" بالمرتبة الخامسة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشف تقرير حديث عن أغلى المباني في العالم، والتي تتمتع بعمل هندسي وبراعة معمارية عالية الجودة، حيث تمثل هذه المباني استثمارات كبيرة تحدد هوية الدولة التي تقع فيها.

وحصلت السعودية على المركزين الأول والثاني بحسب دليل "إيكونومي ميدل إيست". بينما أتت سنغافورة في المرتبة الثالثة ومن ثم الولايات المتحدة الأميركية في المركزين الرابع والخامس.

تتصدر منطقة الكعبة المشرفة قائمة أغلى المباني تكلفة في العالم.

وعلى مدى عدة عقود، أثمرت التوسعات والتجديدات عن استثمارات بلغ مجموعها حوالي 100 مليار دولار.

أبراج البيت في السعودية

تبلغ تكلفته 16 مليار دولار، حيث أقيم هذا المشروع المعماري كجزء من مشروع وقف الملك عبدالعزيز، بهدف تحديث مكة واستيعاب العديد من الحجاج المسلمين الذين يزورونها سنوياً.

يقع برج الساعة الملكي الشاهق في قلب هذا المجمع المترامي الأطراف، والذي يحتل المرتبة الرابعة بين أطول هيكل قائم بذاته على هذا الكوكب. وجه الساعة هو الأكبر والأعلى في العالم، حيث يقع على ارتفاع شاهق يبلغ 1,300 قدم.

يتكون المجمع الواسع من 76 طابقًا، ويضم سبعة فنادق من فئة الخمس نجوم. كما يضم مجموعة متنوعة من المطاعم التي تقدم مأكولات متنوعة، بالإضافة إلى مركز تسوق ضخم.

"مارينا باي ساندز" في سنغافورة

تم الانتهاء من هذا الهيكل الأيقوني في العام 2010، ويبلغ سعره المذهل ما يقرب من 5.7 مليار دولار، مما يجعله رمزاً للثروة والرفاهية في البلاد.

ويشمل مارينا باي ساندز في سنغافورة فندقًا ومركزًا للمؤتمرات ومركزًا للتسوق ومتحفًا، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المرافق الترفيهية. كما يوفر إجمالي 2,561 غرفة فندقية.

إحدى السمات المعمارية لهذا البناء هي "SkyPark" التي تبلغ طولها 340 مترًا، والتي تمتد عبر أبراج ثلاثة. بالإضافة إلى ذلك، يضم المبنى مركزًا ضخماً لعرض المؤتمرات بمساحة 120 ألف متر مربع ومركزًا تجاريًا هائلاً تبلغ مساحته 74 ألف متر مربع.

ملعب صوفي في كاليفورنيا الأميركية

يمثل هذا المشروع المعماري موطناً لكل من فريقي لوس أنجلوس رامز ولوس أنجلوس تشارجرز لكرة القدم الأميركية.

يتميز تصميمه بسقف شفاف وهيكل في الهواء الطلق، بتكلفة تقدّر بـ 5.5 مليار دولار، يعتبر البناء أغلى ملعب تم بناؤه على الإطلاق.

حصل البناء على العديد من الجوائز، بما في ذلك "مشروع الهندسة المعمارية المتميز" لعام 2021.

"أبل بارك" في ولاية كاليفورنيا الأميركية

"أبل بارك" هو المقر الشهير لشركة التكنولوجيا "أبل". يقع هذا المرفق المتطور في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، ويجسّد التزام الشركة بالتصميم المبتكر والاستدامة.

تم تصميمه من قبل نورمان فوستر وغالبًا ما يشار إليه باسم "سفينة الفضاء" تيمناً بشكله الدائري والتقدمي. وبتكلفة بناء تقدر بنحو 5 مليارات دولار، فإنه يستحق عن جدارة مكانته في هذه القائمة بين أغلى المباني تكلفة في العالم.

يعمل هذا الهيكل الصديق للبيئة من خلال دمج الألواح الشمسية، مما يمكّن المنشأة من العمل على طاقة متجددة بنسبة 100 في المئة. كما يوجد مرفق واسع لوقوف السيارات تحت الأرض. ويستخدم البناء على أكبر ألواح زجاجية منحنية في العالم.

يتميز المبنى بمساحة تبلغ 2.8 مليون قدم مربع. كما حصل على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة "المشروع الهندسي المعماري المتميز" المرموقة في العام 2021.