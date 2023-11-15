الخليج اليوم .. زوجة الكاتب السعودي تركي الحمد: خبر وفاته إشاعة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نفت زوجة الكاتب والروائي السعودي تركي الحمد مساء الثلاثاء ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة زوجها.

وأكدت في اتصال هاتفي مع "العربية.نت" أن الحمد بخير، وخبر وفاته إشاعة، لافتة إلى أنه على الجميع تحري الصحة قبل نشر الأخبار غير صحيحة.

نبذة عنه

تركي الحمد هو محلل سياسي، وصحافي، وروائي. اشتهر بثلاثية أطياف الأزقة المهجورة، التي نشرت لأول مرة عام 1998.

وُلد في الأردن سنة 1953، لعائلة من التجار أصولها من بريدة، محافظة القصيم، في السعودية. انتقلت عائلته وهو طفل إلى الدمام، في المحافظة الشرقية بالمملكة.

فيما بعد انتقل الحمد إلى الولايات المتحدة، حيث حصل على الدكتوراة من جامعة كاليفورنيا الجنوبية عام 1985، ثم عاد إلى الرياض ليعمل مدرساً للعلوم السياسية في جامعة الملك سعود. وفي 1995 تقاعد وتفرغ للكتابة.

كانت بداياته كاتباً في جريدة الرياض ثم انتقل سنة 1990 إلى صحيفة الشرق الأوسط.