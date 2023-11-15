شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب وأذربيجان يعربان عن تطلعهما لتعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب كل من المغرب وأذربيجان، بالعاصمة المغربية الرباط، عن إرادتهما لتعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.



وعبر الطرفان، خلال منتدى الأعمال المغربي-الأذربيجاني، الذي نظمته وكالة إنعاش الصادرات والاستثمار بجمهورية أذربيجان والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، عن طموحهما لتعزيز فرص الاستثمار والتصدير وتطوير التعاون الثنائي.



وأبرز الوزير المنتدب المغربي المكلف بالاستثمار، محسن الجزولي، فى كلمته أن العلاقات السياسية بين البلدين متينة، وتواصل تطورها، في حين أن المبادلات التجارية لم تتجاوز 50 مليون دولار أمريكي سنة 2022.



وقال انه يتعين على المغرب واذربيجان مضاعفة الجهود لضمان تعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلدينا بشكل كبير”،مضيفا أنه بالإمكان تحفيز التجارة والاستثمارات المباشرة في عدة قطاعات، خصوصا في مجالات الصناعة الغذائية والنسيج ومواد البناء والسياحة والمالية.



ودعا الوزير رجال الأعمال في كلا البلدين إلى الاستفادة من “العلاقات الممتازة” بينهما وفرص الأعمال العديدة سواء في المغرب أو أذربيجان من أجل تعزيز التعاون الثنائي.



من جانبه، أشاد وزير الخارجية الأذربيجاني، جيهون بايراموف، بالعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معربا عن اهتمامه بتعزيز التعاون في مختلف المجالات على غرار الاقتصاد والتجارة والسياحة والثقافة.. مبرزا إمكانيات تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات بين البلدين في مجالات الطاقة والفلاحة والسياحة والبنيات التحتية.

وعلى هامش اللقاء تم التوقيع على مذكرتي تفاهم، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.



وتتعلق المذكرة الأولى، الموقعة بين وكالة إنعاش الصادرات والاستثمار فى أذربيجان والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، إقامة شراكة وتطوير تعاون طويل الأمد وفعال وذي منفعة متبادلة بين الوكالتين، بهدف إطلاق مشاريع استثمارية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.



كما تم التوقيع على المذكرة الثانية بين وكالة تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة بجمهورية أذربيجان، والوكالة المغربية لإنعاش الشركات الصغرى والمتوسطة، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجالي التجارة والاستثمار بين الشركات، وخاصة الشركات الصغرى والمتوسطة.