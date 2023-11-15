إعلام مصري: دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، "دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة".

وخرجت الكثير من مستشفيات القطاع الصحي في قطاع غزة من الخدمة بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات إلى جانب القصف المستمر.

وأدى ذلك إلى تدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية في القطاع، إذ ترفض إسرائيل دخول أي وقود إلى غزة، بالإضافة إلى التضييق على دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح الحدودي.