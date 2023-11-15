إعلام مصري: دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة

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دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، "دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة".
وخرجت الكثير من مستشفيات القطاع الصحي في قطاع غزة من الخدمة بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات إلى جانب القصف المستمر.
وأدى ذلك إلى تدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية في القطاع، إذ ترفض إسرائيل دخول أي وقود إلى غزة، بالإضافة إلى التضييق على دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح الحدودي.
7 نوفمبر, 16:12 GMT
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.