مدير "الهلال الفلسطيني" في سوريا: تم إخلاء مستشفى "القدس" والوضع في غزة ينذر بكارثة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مدير عام جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني في سوريا، الدكتور عاطف إبراهيم، في تصريح خاص لـ "الخليج 365"، إن "مستشفى القدس شهد خلال الأيام الماضية عمليات إجلاء للمرضى بعد تهديدات وإنذرات عديدة من جيش الاحتلال بقصف المشفى وتدميره منذ الأيام الاولى للعدوان على القطاع، إلا أن الكوادر الطبية رفضت الخروج والتخلي عن واجبها الإنساني في تقديم الخدمة الصحية للجرحى والمرضى والنازحين ضمن المستشفى".

وأشار إبراهيم إلى أن "هذا الإخلاء يأتي بعد نفاد مخزون المياه والطعام وتوقف التيار الكهربائي بشكل كامل، حيث أصبح من المستحيل الاستمرار في تقديم الرعاية الطبية اللازمة في ظل هذه الظروف، مشيرا إلى أن والجرحى والمرضى كانوا محاصرين داخل المستشفى وفي حالة خطر شديد ولا يستطيعون التحرك، نتيجة القنص من الجيش الإسرائيلي والاشتباكات العنيفة التي تدور رحاها في محيط المستشفى حيث تموضعت دبابات العدو على بعد 10 إلى 20 متر عن المستشفى، إضافة إلى المدنيين الذين نزحوا إلى المستشفى على أساس أنها مناطق آمنة بموجب القوانين والأعراف الدولية ولن يتم استهدفها من قبل الاحتلال الذي عمل عكس ذلك وركز قصفه واستهدافه للمشافي والمراكز الطبية في عموم القطاع ومنذ الأيام الأولى للعدوان".

وأشار مدير عام جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في سوريا إلى أن الجمعية أطلقت قبل أيام نداء استغاثة إلى كل المؤسسات والمنظمات الدولية لتامين الحماية للمشافي والطواقم الطبية وتأمين ممرات آمنة لعمليات الإجلاء وضمان عدم تعرض القوافل للاستهداف من قبل إسرائيل كما حدث في العديد من المستشفيات في قطاع غزة.

وأكد إبراهيم أن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في عموم الأراضي الفلسطينية وفي الشتات مستعدة للتحرك في أي لحظة يتم فيها السماح بالوصول إلى قطاع غزة لمساندة الكوادر الطبية هناك والنزول على الأرض معهم، خاصة بعدما ورد ذلك في البيان الختامي للقمة العربية والإسلامية الطارئة التي عقدت في الرياض السبت الماضي بضرورة العمل على كسر الحصار عن القطاع بأي طريقة ووسيلة.

وأوضح مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في سوريا: "بالنسبة لمجمع الشفاء الطبي الذي يعتبر أكبر مستشفى حكومي في فلسطين، التيار الكهربائي ومتوقف والماء غير موجود منذ أيام، وبالتالي المستشفى خارج الخدمة وتحاول الكوادر الطبية داخل المستشفى النجاة بحياة مئات الجرحى والمرضى لديهم إضافة إلى الأطفال الخدج وحديثي الولادة الذين استشهد منهم العشرات حتى الآن نتيجة الحصار والاستهداف المباشر بالقصف والقنص من قبل جيش العدو".

وأضاف: "نستطيع القول أن القطاع الصحي في جميع مناطق الشمال والوسط من قطاع غزة متوقفة عن العمل تماما وهو ما ينبئ بكارثة صحية وإنسانية، وهو ما أكدته اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أعلنت أن الوضع الصحي في قطاع غزة وصل إلى مرحلة اللاعودة، نظراً لفقدان الوقود والأدوية والمستهلكات الطبية، إضافة إلى الكوادر الطبية التي استشهد عدد كبير منها جراء الاستهداف المتعمد من العدو وخاصة سيارات الإسعاف التي تعمل على نقل الجرحى والشهداء، حيث اسشتهد في القطاع حتى الآن أكثر من 200 عامل في القطاع الطبي من المسعفين والأطباء والممرضين، فجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لوحدها لديها ستة شهداء وعشرات الجرحى من كوادرها الطبية ومتوطوعيها".

وأوضح إبراهيم أنه "نتيجة للحصار والوضع المأساي الذي تعيشه المرافق الطبية في قطاع غزة، اضطرت العديد من المستشفيات المحاصرة وعلى رأسها مجمع الشفاء الطبي إلى إنشاء مقابر جماعية في باحاتها الداخلية لدفن الأعداد الكبيرة من الشهداء لديها خوفاً من تحلل الجثامين وانتشار الأوبئة، وهذا كله يجري على مرأى ومسمع من المنظمات الدولية والمجتمع الدولي".

وحذر من أن "الوضع الصحي في كامل قطاع غزة ينذر بكارثة صحية نتيجة لجوء المدنيين إلى شرب المياه الملوثة نظراً لفقدان المياه الصالحة للشرب حيث هناك احتمالية كبيرة لانتشار مرض الكوليرا بين المدنيين الذين سيكونون معرضين للموت الحتمي بسبب فقدان اللقاحات والأدوية اللازمة للقضاء على هذا الوباء، الأمر الذي سيزيد في أعداد الضحايا نتيجة الحرب الهمجية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة".