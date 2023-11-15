إسرائيل تعلن عن تعليق مؤقت للنشاطات العسكرية بمناطق محددة في غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "سنقوم بتعليق تكتيكي مؤقت للنشاطات العسكرية نهار اليوم، وتحديدا بين الساعة 10:00 صباحا وحتى 14:00 بعد الظهر لأغراض إنسانية".

وأوضح أن وقف العمليات سيكون "في أحياء السلام والنور في منطقه جباليا"، داعيا السكان لإنتهاز هذه الفترة للوصول إلى شارع صلاح الدين والانتقال جنوبا.

كما حث الجيش الإسرائيلي "سكان أحياء تل الهوا والصبرة والزيتون الغربي ودرج التفاح والشجاعية وجباليا، على إخلاء مناطق سكنهم بشكل فوري وذلك عبر طريق صلاح الدين حتى الساعة 16:00 مساء للوصول إلى جنوب وادي غزة وللمنطقة الإنسانية".

ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.