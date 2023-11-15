الجيش الإسرائيلي: لا إشارة على وجود رهائن في مستشفى الشفاء

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن عمليات التمشيط مستمرة، مؤكدة عدم وقوع أي خسائر في صفوف القوات الإسرائيلية في العملية حتى الآن.

وأوضحت الإذاعة أنه حتى هذه المرحلة، لم يكن لدى قوات الجيش الإسرائيلي أي احتكاك مع المرضى أو الطاقم الطبي في المستشفى، الموجودين في مجمع منفصل عن القوات.

ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يلحق الضرر بالكهرباء أو الاتصالات في المستشفى.

ووفقا للإذاعة، قتلت القوات الإسرائيلية 5 "إرهابيين" كانوا في طريقهم إلى المستشفى.

وقال المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي في بيان إن قوات الجيش الإسرائيلي تعمل ضد "حماس" في جزء معين من مستشفى الشفاء.

ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.