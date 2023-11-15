شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا والجزائر تدينان قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت ليبيا قصف قوات الاحتلال مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، وأكدت "الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية" في بيان، أن هذا الاستهداف الذي طال مؤسسة رائدة عبر مشاريعها التنموية في خدمة الفلسطينيين بالقطاع المحاصر منذ سنوات طويلة، يدل على نية العدوان الإسرائيلي تدمير جميع المؤسسات التي تخفف بأعمالها ومهامها معاناة الفلسطينيين.

وأشار إلى أن هذا الاستهداف يأتي ضمن سياسة الاحتلال الواضحة في تدمير المرافق المدنية والخدمية كافة بقطاع غزة.

وجددت الخارجية الليبية خلال البيان، دعوتها لأطراف المجتمع الدولي لحماية المدنيين والمواقع المدنية بقطاع غزة والأراضي الفلسطينية، التزامًا بمقررات القانون الدولي والمعاهدات الدولية كافة ذات العلاقة بحماية المدنيين.

ظلم لا يمكن تبريره

كما أدانت الجزائر بشدة استهداف الاحتلال المقر، وشددت "الخارجية الجزائرية" في بيان، على أن التعدي على منشأة إنسانية دليل دامغ على نية الاحتلال قبر كل إمكانية للسلام أو الحوار لإنهاء سلسلة اعتداءاته.

وأعربت عن تضامنها الكامل مع الأشقاء الفلسطينيين ومع دولة قطر ضد هذا الاعتداء، مجددة التأكيد على أن مسؤولية وقف العدوان وضمان الحماية للشعب الفلسطيني تقع على عاتق مجلس الأمن المطالب بالتحرك لإنهاء هذا الظلم الذي لا يمكن تبريره بحق الشعب الفلسطيني.