أنباء عن قرب الإعلان عن توافقات جديدة بشأن الحرب في اليمن

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المصدر لـ"الخليج 365": "سبق ذلك وصول أعضاء مجلس الرئاسة اليمني إلى الرياض بالأمس، حيث يدور الحديث عن تسوية قريبة لإنهاء الحرب مع أنصار الله".

وأكد المصدر أن "هناك توافقات تجري حول الملفات الإنسانية والرواتب وفتح الطرقات وفك الحصار وغيرها من الوسائل المفروضة أمميا منذ سنوات".

كما أشار المصدر إلى أن "الاجتماع المرتقب قد يشمل على قرار بمخاطبة مجلس الأمن بانتهاء مهمة التحالف العربي الذي تقوده السعودية في الحرب على أنصار الله في اليمن".

أمس, 20:56 GMT

ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت لمدة 6 أشهر.

ويعاني البلد العربي، للعام التاسع تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.

وتسيطر جماعة "أنصار الله" اليمنية، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني، لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.