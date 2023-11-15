عبد اللهيان: المقاومة الفلسطينية مستعدة لوقف هجماتها إذا توقفت "الإبادة الجماعية" في غزة

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وأضاف عبد اللهيان أن حماس مستعدة لاتخاذ إجراءات بشأن الأسرى المدنيين، وإذا أوقف إسرائيل الإبادة الجماعية في غزة، فإن فصائل المقاومة ستتوقف أيضا عن الهجمات المضادة.
وأوضح أن دعم أمريكا لإسرائيل تسبب في استمرارية الحرب، مؤكدا ضرورة التركيز على جهود وقف إطلاق النار والإنهاء الفوري للحرب.
وتابع عبد اللهيان: "نحن على استعداد لتقديم أي مساعدة ضرورية لتحقيق أهداف قمة الرياض لمساعدة شعب غزة".
7 نوفمبر, 06:32 GMT
وأعرب عن قلقه إزاء الوضع المزري لمستشفى الشفاء ووصفه بالمأساة.
كما شدد غريفيث على ضرورة تعزيز الجهود لوقف الحرب وإنهاء الوضع الحالي المثير للقلق.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.