عبد اللهيان: المقاومة الفلسطينية مستعدة لوقف هجماتها إذا توقفت "الإبادة الجماعية" في غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب وكالة "مهر"، جاء ذلك خلال لقائه مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، في جنيف، اليوم الأربعاء.

وأضاف عبد اللهيان أن حماس مستعدة لاتخاذ إجراءات بشأن الأسرى المدنيين، وإذا أوقف إسرائيل الإبادة الجماعية في غزة، فإن فصائل المقاومة ستتوقف أيضا عن الهجمات المضادة.

وأوضح أن دعم أمريكا لإسرائيل تسبب في استمرارية الحرب، مؤكدا ضرورة التركيز على جهود وقف إطلاق النار والإنهاء الفوري للحرب.

وتابع عبد اللهيان: "نحن على استعداد لتقديم أي مساعدة ضرورية لتحقيق أهداف قمة الرياض لمساعدة شعب غزة".

7 نوفمبر, 06:32 GMT

بدوره، أكد غريفيث أهمية إيجاد حل لهذه القضية، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، وخاصة مسألة الوقود.

وأعرب عن قلقه إزاء الوضع المزري لمستشفى الشفاء ووصفه بالمأساة.

كما شدد غريفيث على ضرورة تعزيز الجهود لوقف الحرب وإنهاء الوضع الحالي المثير للقلق.

ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.