منظمة الصحة العالمية تفقد الاتصال مع طاقم مستشفى "الشفاء" في غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال رئيس منظمة الصحة العالمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "التقارير التي تفيد بتوغل عسكري إسرائيلي على مستشفى الشفاء مثيرة للقلق للغاية، ولقد فقدنا الاتصال مرة أخرى بالطاقم الطبي في المستشفى، ونحن قلقون للغاية بشأن سلامة الطاقم الطبي ومرضاهم".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان، إن "قوات الجيش الإسرائيلي تعمل ضد "حماس" في جزء معين من مستشفى "الشفاء".

ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.