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الخليج اليوم .. رئيس الدولة يزور معرض دبي للطيران ويتفقد عدداً من الأجنحة المشاركة

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، فعاليات الدورة الـ 18 من "معرض دبي للطيران 2023" الذي يقام في "مطار آل مكتوم الدولي".

 

واطلع سموه ــ خلال جولته في أجنحة عدد من الشركات الوطنية والعالمية والمساحات الخارجية المخصصة للعرض ــ على أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول في مجال الطيران والفضاء والدفاع التي تسهم في تشكيل ملامح مستقبل قطاع الطيران العالمي واستكشاف فرص الاستفادة منها إضافة إلى دعم جهود الاستدامة في صناعة الطيران والإسهام في خفض الانبعاثات الكربونية.3c6078d350.jpg

 

وتبادل سموه الأحاديث مع العارضين واستمع منهم إلى شرح حول معروضاتهم من تقنيات وابتكارات متقدمة بجانب أحدث الطائرات المدنية والعسكرية وأنظمة الدفاع الجوي والتطورات في مجال استخدام وقود الطيران المستدام وغيرها من المشاركات متمنياً سموه التوفيق لجميع المشاركين في المعرض.c463cb17ca.jpg

 

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة أن حجم المشاركات في الدورة الـ 18 لمعرض دبي للطيران والنجاح المستمر الذي يحققه منذ انطلاقته يجسد المكانة التي تحظى بها دولة الإمارات بوصفها شريكاً مؤثراً في صناعة قطاع الطيران في العالم.

 

وأشار إلى أن المعرض يعد منصة عالمية تجمع صناع القرار وقادة القطاع والخبراء والمعنيين الذين يناقشون أحدث الحلول المبتكرة والاتجاهات المستقبلية في تطوير عالم الطيران وصنع مستقبل أفضل لهذا القطاع.. مؤكدا أن قطاع الطيران يمثل أحد أهم المجالات الحيوية المحفزة والداعمة لنمو العديد من القطاعات المرتبطة بهذه الصناعة وازدهارها في دولة الإمارات.

 

رافق سموه خلال الزيارة.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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