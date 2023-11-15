بعد اقتحام مستشفى الشفاء... نتنياهو: لا يوجد مكان في غزة لن نصل إليه

دبي - محمود عبدالرازق - وأدلى نتنياهو بهذه التصريحات خلال زيارته لإحدى القواعد العسكرية في جنوب إسرائيل، مؤكدا: "سنصل إلى حماس ونقضي عليها وسنعيد الرهائن"، مشيرًا إلى أن هاتين المهمتين تُعَدّان رئيسيتين في الحرب التي تشهدها المنطقة منذ السابع من أكتوبر الماضي، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".

وكان مسؤول إسرائيلي كبير صرح في وقت سابق من اليوم أن دخول القوات الإسرائيلية إلى مجمع "الشفاء" الطبي في غزة يشكل خطوة رمزية تأكيدًا على استعداد إسرائيل للوصول إلى أي مكان في القطاع.

وفي وقت سابق، صرّح رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأربعاء، أن المنظمة فقدت الاتصال بطاقم مستشفى "الشفاء" في غزة.

وأضاف رئيس منظمة الصحة العالمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "التقارير التي تفيد بتوغل عسكري إسرائيلي إلى مستشفى الشفاء مثيرة للقلق للغاية، ولقد فقدنا الاتصال مرة أخرى بالطاقم الطبي في المستشفى، ونحن قلقون للغاية بشأن سلامة الطاقم الطبي ومرضاهم".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان، إن "قوات الجيش الإسرائيلي تعمل ضد "حماس" في جزء معين من مستشفى "الشفاء".

ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.