مركز التصدير الروسي: مشاركة أكثرمن 10 شركات روسية في معرض"ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2023 "

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد مركز التصدير الروسي أنه " في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلق المعرض الدولي الخامس والعشرون ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2023 في الإمارات العربية المتحدة، وتعرض 14 شركة روسية حلولها في مجال التنمية المستدامة، تحت العلامة التجارية "صنع في روسيا".

الجدير بالذكر أنه يمكن لزوار المعرض الوطني الروسي رؤية التقنيات والحلول الهندسية المتقدمة في مجال معالجة المياه وبناء وتشغيل محطات الطاقة الشمسية وتوليد وتوريد مصادر جديدة للكهرباء.

13 نوفمبر, 15:36 GMT

وتم إعداد برنامج فني بمفاوضات هادفة مع شركاء أجانب محتملين للمشاركين في معرض "صنع في روسيا".

وتشارك الشركات الروسية في المعرض بدعم من مركز التصدير الروسي، يمكنك معرفة المزيد عن شروط المشاركة في المعارض الأجنبية في إطار المعرض الوطني "صنع في روسيا" على منصة "تصديري".