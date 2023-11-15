شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" تعرب عن قلقها بعد اقتحام الاحتلال مستشفى الشفاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم عن القلق الشديد تجاه اقتحام القوات الإسرائيلية مستشفى الشفاء في قطاع غزة، مؤكدًا أن المستشفيات ليست ساحات معارك وقتال.

ودعا في مؤتمر صحفي إلى حماية المنشآت الصحية والعاملين الصحيين والمرضى والمصابين من أي عمل عسكري، واحترام ذلك أثناء التخطيط والتنفيذ لأي عمليات عدائية، والالتزام بمبادئ التمييز والتناسب والحذر وحماية المدنيين بموجب القانون الدولي.

العدوان على غزة

أوضح أن المنظمة فقدت الاتصال بالمسؤولين في مستشفى الشفاء، وأن العديد من العاملين الصحيين التابعين للمنظمة في غزة تم إخلاؤهم، ويسعون حالياً لحماية أنفسهم وعائلاتهم، مضيفاً أن المنظمة لم تتلق منذ ثلاثة أيام تحديثاً بأعداد الضحايا والمصابين في غزة، ما يجعل من الصعب تقييم أوضاع النظام الصحي هناك، وما نعرفه فقط هو أن نحو ربع مستشفيات القطاع فقط ما زالت تعمل، حيث أغلق 26 من مجموع 36 مستشفى أبوابه، إما بسبب تعرضه لهجمات أو بسبب نقص الوقود، وأن المرضى والمصابين لا يمكنهم الدخول إلى بعض المستشفيات أو الخروج منها، وأنه قبل الصراع الجاري كان هناك 3500 سرير بالمستشفيات، واليوم هناك 1400 فقط، بينما عدد المصابين والاحتياجات يفوق ذلك بكثير، والأطباء والممرضون يتعين عليهم اتخاذ قرارات مستحيلة، حيث يجب عليهم اختيار من يعالج ويعيش ومن يترك ليموت.

وقال أدهانوم إنه التقى أمس عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، معرباً عن الأسى إزاء كل المعاناة من الجانبين، وزيادة أوضاع المدنيين في غزة سوءاً كل ساعة، مطالباً بإطلاق سراح الرهائن، ووقف إطلاق النار، وفتح معبر رفح بشكل مستدام، وحرية حركة المساعدات الإنسانية وعمال الإغاثة، ووصول الإمدادات الكافية واللازمة من الوقود لتوزيع المساعدات داخل القطاع، وإعادة الكهرباء اللازمة لعمل المستشفيات والاتصالات والحصول على مياه الشرب النظيفة.