شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولون بقطاع غزة: الاحتلال ارتكب 1200 مجزرة فى حق الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها عن مسؤولون بـقطاع غزة أكدوا أن الاحتلال ارتكب 1200 مجزرة في القطاع، وان 3640 مفقودا في القطاع منهم 1770 طفلا تحت الأنقاض.

وأضافوا: أن عدد شهداء القطاع ارتفع إلى 11500 بينهم 4710 أطفال، وأن عدد المصابين بالقطاع ارتفع إلى 29800، أكثر من 70% من مصابي القطاع من النساء والأطفال

كما أفادوا خروج 25 مستشفى و52 مركزا صحيا عن الخدمة بالقطاع، مشيرين إلى ان الاحتلال اعتدى بالضرب على مرضى ونازحين بمجمع الشفاء.