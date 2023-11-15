شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى فى قصف عنيف لقوات الاحتلال الإسرائيلى للمدرسة الماليزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا بسقوط شهداء وجرحى فى قصف عنيف لقوات الاحتلال الإسرائيلى للمدرسة الماليزية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة والتى تضم آلاف النازحين.

كما ذكرت مصادر فلسطينية أن 50 شهيدا وعشرات الجرحى سقطوا جراء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مسجد إحياء السنة بغزة.

وفي سياق متصل؛ كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع إجمالي المجازر التي ارتكبها الاحتلال 1200 مجزرة.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن عدد المفقودين بلغ 3640 مفقودا منهم 1770 طفلا ما زالوا تحت الأنقاض. كما بين أن عدد الشهداء منذ بدء العدواني الإسرائيلي ارتفع إلى 11500 بينهم 4710 أطفال.

وقال الإعلامي الحكومي: "ارتفاع عدد المصابين منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 29800 أكثر من 70 في المائة منهم من النساء والأطفال". كما خرجت 25 مستشفى و52 مركزا صحيا عن العمل جراء العدوان المتواصل.