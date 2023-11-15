في بيان عسكري جديد.. الجيش الإسرائيلي يدعو سكان خان يونس جنوبي قطاع غزة إلى إخلاء منازلهم

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية الإسرائيلية، وزعت منشورات على الأحياء الشرقية من محافظة خان يونس، تطالبهم فيها بإخلاء منازلهم فورا، والتوجه إلى أحد الملاجئ المعروفة.
وأفادت الإذاعة بأنه "للمرة الأولى، يقوم الجيش الإسرائيلي بتوزيع منشورات يدعو من خلالها أهالي خان يونس إلى إخلاء منازلهم، والتوجه نحو الملاجئ"، بزعم الحفاظ على سلامتهم.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، صرّح، يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، بأن "إسرائيل ستذهب إلى أي عملية يمكن أن تؤدي إلى إنقاذ الرهائن لدى حركة حماس".
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن الجنرال يوآف غالانت، أن بلاده ستذهب إلى أي عملية كانت بهدف العمل على إنقاذ الرهائن والأسرى المحتجزين لدى "حماس" في قطاع غزة، حتى وإن كانت تلك العملية، عملية برية.
وتدعو أغلب الدول العربية والإسلامية إلى جانب روسيا والصين، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم إسرائيل بوقف القصف المستمر على قطاع غزة.