البيت الأبيض: لم نعط لإسرائيل الضوء الأخضر لمهاجمة مستشفى "الشفاء" في غزة

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دبي - محمود عبدالرازق - وعلّق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، على اتهامات "حماس" للرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتحمل المسؤولية الكاملة عن هجوم إسرائيل على مجمع "الشفاء" الطبي، قائلا: "لم نعط موافقتنا على عملياتهم العسكرية على المستشفى"، حسبما نقلت "فرانس برس".
وتحدث بايدن، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم أمس الثلاثاء، لكن كيربي، رفض القول ما إذا كان الرئيس الأمريكي قد تلقى إخطارا مسبقا بالهجوم، وقال: "لن أخوض في تفاصيل المحادثة".
وكان البيت الأبيض، قد أيّد، يوم أمس الثلاثاء، المزاعم الإسرائيلية بأن عناصر "حماس" و"الجهاد الإسلامي" لديهم مركز قيادة تحت مستشفى "الشفاء" في غزة، وقال كيربي حول ذلك: "نحن مرتاحون لتقييمنا الاستخباري".
وكان رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد صرح، اليوم الأربعاء، بأن "المنظمة فقدت الاتصال بطاقم مستشفى "الشفاء" في غزة".
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.