شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: لا يمكن السماح باستمرار المذبحة الجارية في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وكيل الأمين العام منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، إنه لا يمكن السماح باستمرار المذبحة الجارية في قطاع غزة.

وأكد وصول المذبحة إلى مستويات جديدة من الرعب كل يوم، ويستمر العالم في المشاهدة بصدمة بينما تتعرض المستشفيات لإطلاق للنار، ويموت الأطفال المبتسرون، ويحرم السكان المدنيون بالكامل من السبل الأساسية للبقاء على قيد الحياة.

وقال في بيان إنه يجب على الأطراف المتحاربة احترام القانون الإنساني الدولي، والموافقة على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ووقف القتال.

الاستجابة للاحتياجات الإنسانية

وأوضح جريفيث أن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني الموجودين في غزة منذ عقود ملتزمون بالاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، مسترشدين كما هو الحال دائما بمبادئ الإنسانية والحياد والاستقلال، ولدينا الخبرة والإرادة.

وحث بالنيابة عن المجتمع الإنساني الذي يمثله، أطراف النزاع، وكل من له تأثير عليهم، والمجتمع الدولي الأوسع على بذل كل ما في وسعهم لدعم وتنفيذ الخطة التالية، وتسهيل جهود وكالات الإغاثة والتدفق المستمر لقوافل المساعدات، وفتح نقاط عبور إضافية لدخول الشاحنات التجارية والمساعدات، بما في ذلك معبر كرم أبو سالم.

وطالب بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى وكيانات القطاع العام والخاص، بالحصول على الوقود بكميات كافية لتقديم المساعدات والخدمات الأساسية، وتوسيع عدد الملاجئ الآمنة للنازحين في المدارس والمرافق العامة في جميع أنحاء غزة، والتأكد من بقائها آمنة طوال فترة الأعمال العدائية.