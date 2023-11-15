شكرا لقرائتكم خبر عن صحفية فلسطينية: العالم لا يرى الآن سوى 30% فقط من مأساة قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الصحفية الفلسطينية هنا عليوة، إن كل الأمور في قطاع غزة مدمرة تماما، والعالم لا يرى حاليا سوى 30% فقط من المأساة في القطاع.

أضافت الصحفية الفلسطينية هنا عليوة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إيمان الحصري على قناة dmc: "الشهداء ارتاحوا ونحن نعاني حاليا في قطاع غزة، ونحن نعاني من أمراض عديدة وفيروسات معدية، وما وصلنا إليه حتى الآن أصعب ما يمكن وصفه، وأنا خضت تجربة النزوح مع عائلتي من شمال قطاع غزة إلى جنوبه".

وتابعت الصحفية الفلسطينية هنا عليوة: "نحن وصلنا إلى مرحلة من التقشف غير مسبوقة، وكل ما هو موجود انتهى في غزة، ولا يوجد حتى الملح في الأسواق، لذلك غزة على مشارف المجاعة حاليا".

وأكملت: "نحن في اليوم الأربعين من الحرب وكل ما يمكن حاليا في غزة مفقود، لاسيما بعد تدمير آخر مطحنة قمح في قطاع غزة، وبعد عودة الاتصالات وإنهاء الحرب سنشاهد كوارث، ونحن 9 عائلات في شقة صغيرة بواقع 30 شخصا في الشقة".