شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجمع الشفاء: نعيش في عالم "ظالم" والكل يشاهد قتل شعب غزة كأنه أرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي، إن الوضع كما هو منذ بدء العدوان على غزة، مشيرا إلى أن الجميع يتداول بشكل يومي أعداد الضحايا وصور الدمار في القطاع، ولكن لا أحد يستجيب واصفا العالم بـ"الظالم".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" الذي يذاع على قناة "on": "لا أحد يقدم شيء، المنظمات الدولية والعالم المتحضر لا أحد يقدم شيء، ونجد هوان عالمي عربي إسلامي كبير، فنحن نموت والعالم كله يشاهدنا كأننا أرقام أو أشباح".

وقال: "أكثر من 12 ألف شهيد حتى الآن، وهناك الآلاف تحت الأنقاض، وأكثر من 30 ألف شهيد".

وتابع: "كل شيء عندنا محاصر ومفقود، نحن نريد مساعدة من أمتنا العربية والإسلامية، ومن مصر الحبيبة والشقيقة التي تساعدنا دائما وتقف معنا".

وقال: "مجمع الشفاء الطبي محاصر بشكل كامل من قوات الاحتلال، ودخلوا بالدبابات في المستشفى، ودخلوا مبنى الآشعة ودمروا الرنين المغناطيسي وأجهزة الإشاعة، واعتقلوا 2 من المهندسين الذين حاولوا إيصال الماء والكهرباء للمستشفى، وخربوا المكان".