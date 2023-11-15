شكرا لقرائتكم خبر عن مستمرة حتى الجمعة.. أمطار متوسطة وغزيرة تضرب الكويت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مدير إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، عبد العزيز القراوي، إن البلاد تأثرت بحالة جوية مطرية بدأت منذ صباح اليوم الأربعاء، على المناطق الغربية، وتقدمت إلى المناطق السكنية الوسطى خلال الساعات القليلة الماضية بكميات متفاوتة ما بين خفيفة إلى متوسطة، وكانت غزيرة على بعض المناطق.

وأوضح "القراوي"، حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أنه من المتوقع استمرار فرص هطول الأمطار حتى فجر يوم الجمعة على فترات متقطعة وبكميات متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة وتكون غزيرة أحيانا.

أمطار الكويت

أضاف، أن أعلى كمية أمطار جرى تسجيلها كانت في منطقة السالمية حيث بلغت 38 ملم تلتها الجابرية بـ28 ملم ثم كيفان بمعدل 26 ملم والرميثية والسلام 16 ملم لكل منهما.

في حين بلغت في منطقة الصديق 7.12 ملم والعبدلي 2.14 ملم ثم الصابرية 3.7 ملم وحطين 6.6 ملم والأبرق 6.5 واللياح 4.5 ومطار الكويت 7.3 والنسيم 3 ملم والرابية وأبو الحصانية 8.2 ملم والقصور 3.2 ملم.