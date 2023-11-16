شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تحبط 17 محاولة هجرة غير شرعية وتنفذ 543 شخصا حاولوا العبور إلى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت السلطات التونسية، 17 محاولة اجتياز للحدود البحرية، وأنقذت 543 مهاجرا غير شرعي، حاولوا العبور نحو السواحل الأوروبية.

وقال المتحدث الرسمى باسم الحرس الوطنى التونسى - فى بيان اليوم /الأربعاء/ - إنه تم حجز 19 زورقا بحريا ومركبا، مضيفا أنه جرى أيضا ضبط

16 فردا، بعد أن ثبت تورطهم فى تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى شأن المحتجزين.

يذكرأن، أحبطت السلطات التونسية 14 محاولة اجتياز للحدود البحرية، وأنقذت 296 مهاجرا غير شرعى؛ الأحد الماضى من بينهم تونسيون حاولوا العبور نحو السواحل الأوروبية.

وذكر المتحدث الرسمى باسم الحرس الوطنى التونسى، فى بيان، أن السلطات تحفظت على 11 زورقا بحريا ومركبا.

وأشار البيان إلى أنه تم أيضا ضبط 3 أفراد بعدما ثبت تورطهم فى تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى شأن المحتجزين.