اخبار الخليج

وزير الخارجية الأردني: سيكون لنا موقف واضح ضد قصف المستشفى الميدانى بغزة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأردني: سيكون لنا موقف واضح ضد قصف المستشفى الميدانى بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن إسرائيل لا تستطيع أن تدعي بوجود نفق تحت المستشفى الميداني الأردني بغزة، وموقف الأردن سيكون واضحا في التصدي لهذه الجريمة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

 

أضاف الوزير الأردني، أن الأردن تنتظر نتائج تحقيق القوات المسلحة حول ما حدث لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع ما تعتبره جريمة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements