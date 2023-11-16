شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأردني: سيكون لنا موقف واضح ضد قصف المستشفى الميدانى بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن إسرائيل لا تستطيع أن تدعي بوجود نفق تحت المستشفى الميداني الأردني بغزة، وموقف الأردن سيكون واضحا في التصدي لهذه الجريمة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

أضاف الوزير الأردني، أن الأردن تنتظر نتائج تحقيق القوات المسلحة حول ما حدث لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع ما تعتبره جريمة.