شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 7 من كوادر المستشفى الميداني الأردني إثر قصف الاحتلال بغزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الأردني أن 7 من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة أصيبوا في قصف للجيش الإسرائيلي الغاشم خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين.

وأوضح الجيش الأردني في بيان، أن القوات المسلحة بدأت في إجراء تحقيق رسمي للوقوف على تفاصيل ما حدث، وتوكّد مسؤولية الجيش المحتل في توفير الحماية اللازمة للمستشفى وكوادره.

العدوان على غزة

قال وكيل الأمين العام منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، إنه لا يمكن السماح باستمرار المذبحة الجارية في قطاع غزة.

وأكد وصول المذبحة إلى مستويات جديدة من الرعب كل يوم، ويستمر العالم في المشاهدة بصدمة بينما تتعرض المستشفيات لإطلاق للنار، ويموت الأطفال المبتسرون، ويحرم السكان المدنيون بالكامل من السبل الأساسية للبقاء على قيد الحياة.