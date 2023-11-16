شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة التونسى يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع سويسرا فى القطاع الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الزراعة والموارد المائية والصيد البحرى عبد المنعم بلعاتى، أهمية تعزيز التعاون المشترك مع سويسرا في القطاع الزراعى، خاصة فى ظل التغيرات المناخية التي أثرت على الأمنين الغذائي والمائي.

واستعرض بلعاتي - خلال لقائه مع سفير سويسرا بتونس جوزيف فليب رينجولى - أوجه التحدّيات التي يواجهها القطاع الزراعى، منوها بأهمية زيادة حجم التبادل التجاريّ بين البلدين في جميع المجالات، وبالأخص المنتجات الزراعية، وعلى رأسها زيت الزيتون. من جانبه أكّد السفير السويسرى حرص بلاده على دفع التعاون الثنائي؛ بما يستجيب لتطلعات وأولويات الجانب التونسي؛ لمواجهة تحديات التغيرات المناخية، ومواصلة المباحثات لتحسين حجم التبادل للمنتجات الزراعية بين البلدين.

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