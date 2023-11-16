اخبار الخليج

منظمة التحرير الفلسطينية تدين استهداف الاحتلال للمستشفى الأردنى فى غزة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التحرير الفلسطينية تدين استهداف الاحتلال للمستشفى الأردنى فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الأربعاء، قصف الاحتلال الإسرائيلي لمُحيط المستشفى الميداني الأردني في غزة؛ والذي أدى إلى إصابة 7 من كوادره. 

 

وقال الشيخ - في إفادة صحفية مقتضبة - "ندين، بشدة، استهداف المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، وهو المستشفى المقام بإرادة ملكية لتقديم العلاج للمواطنين في قطاع غزة". 
 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements