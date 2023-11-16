شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التحرير الفلسطينية تدين استهداف الاحتلال للمستشفى الأردنى فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الأربعاء، قصف الاحتلال الإسرائيلي لمُحيط المستشفى الميداني الأردني في غزة؛ والذي أدى إلى إصابة 7 من كوادره.

وقال الشيخ - في إفادة صحفية مقتضبة - "ندين، بشدة، استهداف المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، وهو المستشفى المقام بإرادة ملكية لتقديم العلاج للمواطنين في قطاع غزة".



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