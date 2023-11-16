شكرا لقرائتكم خبر عن إدانة عربية لقصف محيط المستشفى الميداني الأردني بغزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت دولة قطر بأشد العبارات القصف الإسرائيلي في محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة، الذي أدى إلى إصابة 7 من كوادره خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين أصيبوا خلال قصف إسرائيلي.

وأكدت "الخارجية القطرية" في بيان، أن هذه الجريمة المدانة تمثل حلقة جديدة في سلسلة الجرائم الإسرائيلية التي تستهدف المستشفيات والأعيان المدنية، وخرقًا سافرًا للقوانين والاتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة.

وعبرت عن تضامن الدوحة الكامل مع عمان، في كل ما تتخذه من خطوات سياسية وقانونية للتعامل مع هذه الجريمة الوحشية.

محاسبة مرتكبي الجرائم

كما أدانت مصر القصف، وعدّت "الخارجية المصرية" في بيان، استهداف واقتحام القوات الإسرائيلية للمستشفيات والمنشآت المدنية في قطاع غزة، انتهاكًا سافرًا لأحكام القانون الدولي الإنساني يضاف إلى سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المخالفة لقواعد القانون الدولي كافة.

وطالبت مصر الأطراف الدولية بضرورة الاضطلاع بدورها في المطالبة بوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وضرورة امتثال إسرائيل -القائمة بالاحتلال- بالامتناع عن مهاجمة المستشفيات أو عرقلة الكوادر الطبية عن أداء مهامها.

امتداد لجرائم الاحتلال

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن القصف هو امتداد لجرائم الحرب التي يرتكبها المحتل في القطاع.

وأكد في تصريحات صحفية، إدانة حكومة بلاده المطلق لهذا العمل الذي وصفه بجريمة حرب جاءت في إطار قصف المستشفيات الذي يتصاعد في غزة خلال الأيام الماضية.

وأوضح أن عمان تنتظر نتائج تحقيق الجيش الأردني عما حدث للقيام بكل الإجراءات القانونية والدبلوماسية والسياسية اللازمة للتعامل مع ما نعده جريمة، مشيرًا إلى أن إسرائيل -القائمة بالاحتلال- لا تستطيع أن تدعي أن هنالك نفقًا تحت المستشفى الميداني الأردني.