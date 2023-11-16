شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يدعم مصر لمواجهة تداعيات حرب غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يحاول الاتحاد الأوروبي تسريع جهوده لتعزيز علاقته مع مصر ومساعدتها في التعامل مع التدعيات المتنامية للصراع على حدودها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة قولها، إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تعتزم زيارة القاهرة قريبًا لتعزيز جهود دعم التنمية الاقتصادية لمصر، والتخفيف من تأثير الأزمة الراهنة عليها.

وكان الاتحاد الأوروبي يبحث بالفعل إبرام شراكة مع مصر، لكنه يرغب الآن في تسريع الجهود في ظل الأهمية الاستراتيجية لمصر، والمخاوف من تزايد تدفق اللاجئين عليها، من دول إفريقية مثل السودان.

وتؤيد دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وفرنسا العمل المستمر في هذا الصدد، على الرغم من أن العمل لا يزال قائمًا لتحديد الجدول الزمني لذلك، وأرقام الدعم الذي سيجري تقديمه.

6 أولويات

وتشمل الخطة 6 أولويات تتنوع من الاقتصاد والاستثمارات إلى الهجرة والأمن.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يرغب الاتحاد الأوروبي في استكشاف الخيارات مع الدول الأعضاء لمساعدة مصر في التعامل مع عبء ديونها الضخمة.

بالإضافة إلى ذلك، سيقترح الاتحاد الأوروبي خطة استثمارية تهدف إلى جمع 9 مليارات يورو (9.8 مليار دولار) في قطاعات مثل الرقمية والطاقة والزراعة والنقل، وذلك خلال منتدى استثماري مخطط له في الربيع المقبل.

وتستهدف الخطة أيضًا الحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا من خلال مساعدة مصر على إدارة الحدود، وإجراءات مكافحة التهريب والعودة الطوعية.