شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جنوب إفريقيا: غزة تحولت إلى معسكر للإبادة الجماعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، إن غزة تحولت إلى معسكر اعتقال تجري فيه الإبادة الجماعية.

وأكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

المحكمة الجنائية الدولية

وأشار خلال مؤتمر صحفي عقده في الدوحة أمس الأربعاء، إلى تحول غزة إلى معسكر اعتقال تجري فيه الإبادة الجماعية، قائلا إنه بناء على ذلك، فإن جنوب إفريقيا، مع العديد من البلدان الأخرى في العالم، ترى أنه من الملائم إحالة هذه الأعمال العدوانية من قتل للأطفال والنساء برمته إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأشاد رئيس جنوب أفريقيا خلال المؤتمر، بدور الوساطة الذي تقوم به قطر في ظل الأزمة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة.