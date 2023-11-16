شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفصيل.. "برنامج الأغذية" يحذر من كوارث صحية يواجهها سكان غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر برنامج الأغذية العالمي في فلسطين من خطر ظهور الأمراض وانتشارها في قطاع غزة، في ظل عدم قدرة الناس على الحصول على الطعام المغذي والمياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي.

وقالت المتحدثة باسم البرنامج عليا زكي، إن الناس في غزة سيكونون أكثر عرضة لانتشار الأمراض على نطاق أوسع، نظرًا إلى أنهم لا يتناولون ما يكفي من الطعام والتغذية.

وأضافت: "سيضعف جهازهم المناعي لأنهم لا يتناولون ما يكفي من الغذاء لمساعدتهم في التغلب على جميع التحديات التي يواجهونها الآن، ولا يملك الناس الضروريات الأساسية التي تحميهم أو تقيهم خطر الأمراض التي يمكن أن تنتشر، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء والأمطار الغزيرة التي نشهدها الآن".

انهيار الأنظمة الغذائية

وحذرت المتحدثة من أن الأنظمة الغذائية في غزة تنهار، وأن المواد الغذائية في المتاجر على وشك النفاد، ويُباع القليل المتبقي بأسعار مرتفعة بشكل متزايد، بينما أغلقت المخابز أبوابها.

وأشارت إلى أن البرنامج يركز حاليًا على تقديم طعام غني بالعناصر الغذائية قدر الإمكان.

وتابعت: "بدأنا في توزيع المواد ذات الكثافة الغذائية العالية، والمدعمة بالفيتامينات والمعادن حتى نتأكد من حصول الناس على أكبر قدر ممكن من السعرات الحرارية التي يحتاجون إليها، وقريبا سنوزع تغذية مخصصة للنساء الحوامل وللأطفال، للتأكد من أنهم يحصلون على دعم تكميلي لتغذيتهم".

وأضافت أن البرنامج الأممي يعتمد على الأغذية المعلبة والتمر والخبز، لمساعدة بقية السكان الذين يتعرضون بشكل متزايد لخطر سوء التغذية.

وأفادت بأن لدى البرنامج فريقًا من خبراء التغذية يحاولون تصميم سلة غذائية تلبي أكبر قدر ممكن من الاحتياجات الغذائية للناس في غزة، الذين لا يمكنهم الطهي بسبب انعدام المود الغذائية والوقود، كما يشكل توافر المياه النظيفة أيضًا تحديًا كبيرًا جدًا.

نقص الوقود

وشددت المتحدثة على ضرورة توفير الوقود، مشيرة إلى أن نقص الوقود يقيد قدرة البرنامج على مساعدة المحتاجين، "لأنه دون الوقود لا تستطيع الشاحنات التحرك، ولا تستطيع المطاحن ولا المخابز العمل، وستتوقف الحياة".

وأكدت الحاجة إلى توسيع نطاق الوصول إلى غزة، قائلة: "نحن بحاجة للتأكد من أننا قادرون على إيصال الإمدادات بأي طريقة ممكنة، إذا لم يعد معبر حدودي واحد كافيًا، فنحن بحاجة إلى استكشاف خيارات أخرى أيضًا، نحن بحاجة إلى الوصول الآمن إلى داخل غزة حتى يمكن توزيع هذا الغذاء، بمجرد عبوره، ووصوله فعليًا إلى الناس أينما كانوا في جميع أنحاء غزة".

وقالت إن المواد الغذائية التي تدخل عبر معبر رفح في الوقت الحالي لا تشكل سوى 10% من الاحتياجات الغذائية لجميع سكان غزة - 2.2 مليون شخص- وجميعهم يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية.